Comissão de Utentes denuncia “má gestão do serviço de urgências”

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde esteve, esta quinta-feira, 12 de Março, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça numa iniciativa para “denunciar uma vez mais a má gestão do serviço de urgências deste Hospital”.

“No início deste ano ouvimos o Secretário Regional da Saúde a garantir que a Saúde está em primeiro lugar para o Governo Regional, ouvimos também que a Saúde estava a ser encarada com seriedade, responsabilidade e que um dos objectivos principais era a humanização do Serviço Regional de Saúde. Prometeram-nos que haveria mais investimento nesta área, mas o que se verifica é o degradamento do Serviço Regional de Saúde, basta ir às urgências do Hospital Nélio Mendonça para comprovar isto”, afirma o porta-voz desta iniciativa.

Filipe vai mais longe e refere que “continuamos com salas de espera sem condições para o acolhimento de doentes e acompanhantes”, que há “doentes à espera horas sem serem atendidos e passando fome” e “doentes perdidos em macas pelos corredores durante meses sem local de internamento camuflados com biombos improvisados”, além de “macas retidas nas urgências por falta de macas do hospital impossibilitando a saída das ambulâncias a que essas macas pertencem”.

“Isto é claramente ir contra a Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes”, vinca a Comissão.

Por outro lado, observa que a grande afluência nas urgências é “uma consequência clara da falta de investimento nos cuidados primários de saúde, porque os utentes ao não conseguirem uma resposta atempada nos Centros de Saúde, dirigem-se às urgências como último recurso”.