Comissão de Educação quer ouvir Secretário de Estado e reitores das universidades da Madeira e dos Açores

A Comissão Especializada de Educação, Desporto e Cultura, da Assembleia Legislativa da Madeira aprovou por unanimidade um requerimento de audição parlamentar, da autoria do PSD, para “esclarecimento do tratamento diferenciado do Estado às Universidades da Madeira e dos Açores”.

Sónia Barros Silva, presidente da comissão, explica que foi aprovada uma “audição aos senhores dois reitores da Universidade dos Açores e da Universidade da Madeira e também ao senhor Secretário de Estado (da Educação) para tentarmos perceber o porquê da Universidade da Madeira (...) não ter sido beneficiada desta majoração, à semelhança dos Açores. Nós não concordamos e queremos ser esclarecidos sobre esta discriminação”, concluiu.

O ponto único de trabalho foi aprovado com parecer positivo de todos os deputados.

O PSD justifica o pedido de audição, agora aprovado em comissão especializada, por considerar ser necessário “clarificar e corrigir” uma “diferença de tratamentos entre instituições insulares”, depois da atribuição de uma majoração de 1,2 milhões de euros anuais, até 2023, à Universidade dos Açores, verba que não foi concedida à Universidade da Madeira.