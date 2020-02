Comentadores do ‘Debate da Semana’ condenam politização do cargo de director clínico

A renúncia do cargo de director clínico de Mário Pereira foi um dos assuntos que esteve em destaque no programa da TSF ‘Debate da Semana’. Os economistas André Barreto, Paulo Pereira e Cristina Pedra condenaram a politização do cargo.

Paulo Pereira diz não querer acreditar que Mário Pereira tenha exigido contrapartidas. “Isto é um mau princípio para tudo aquilo que tem vindo a acontecer”, frisou.

Sobre este assunto, a economista Cristina Pedra refere que “é uma situação lamentável aquilo que aconteceu de todas as partes”, sendo que “o desfecho não deveria ser gratificante para ninguém”.

André Barreto diz esperar que todos tenham aprendido a lição, pois este é “um assunto que não é politizável”.

O novo coronavírus foi outro dos destaques neste programa conduzido por Leonel Freitas.

André Barreto refere que este é um problema de saúde que está a ter impacto na economia mundial.

“A Madeira não está a sofrer em grande medida, em conversa com colegas hoteleiros percebi que há realidades diferentes, havendo casos onde se assiste a uma redução bastante significativa do número de reservas e cancelamentos em alguns casos”, afirma.

Em relação a este tema, Paulo Pereira diz que, neste caso, o pânico é o pior problema, sendo “difícil de combater”.

Cristina Pedra afirma que as pessoas não podem “entrar em alarmismos”, até porque há mais mortes por gripe. No seu entender, o Covid-19 terá mais impacto na economia do que na saúde, acreditando mesmo que haverão companhias aéreas a falir.

O programa da TSF-Madeira vai para os ar todas as sextas-feiras, pelas 19 horas, sendo reposto aos sábados, pelas 12 horas.