Combustíveis mais caros na Madeira

Os preços máximos de venda ao público dos três combustíveis mais consumidos na Madeira voltaram a subir esta semana, comparativamente aos valores que vigoravam até ontem à noite.

De acordo com a Portaria publicada no JORAM, desde as zero horas desta segunda-feira, o gasóleo simples, a gasolina 95 e o gasóleo colorido ficaram mais caros.

Eis os preços para esta semana:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,502 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,321 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,841 por litro

Os preços que estavam em vigor até ontem eram os seguintes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,476 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,285 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,808 por litro