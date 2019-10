“Combate à pobreza e exclusão social vão continuar a ser uma prioridade do Governo Regional”, garante Augusta Aguiar

Augusta Aguiar teve, há pouco, a sua primeira iniciativa enquanto secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, na sessão de abertura do I Fórum de Intervenção Social, subordinado ao tema ‘Modelos e Práticas Inclusivas’. Durante o seu discurso a governante assumiu o compromisso de continuar a apoiar a população que vive na pobreza e exclusão social.

“Quero hoje aqui vos dizer que o combate à pobreza e exclusão social têm vindo e vão continuar a ser uma prioridade do Governo Regional”, vincou.

Augusta Aguiar disse mesmo que “no sentido de atingir a desejada Coesão Social, será reforçado o combate às desigualdades e discriminações, através do apoio às famílias mais carenciadas, para que estas tenham melhores condições de vida”.

“Vamos dar continuidade ao Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, no qual este fórum se enquadra, garantindo sempre uma intervenção interinstitucional inclusiva, instituindo medidas de prevenção, protecção e integração”, acrescentou.

A nova responsável pela pasta da Inclusão Social e Cidadania disse ainda que este será “um mandato em que vamos valorizar a cidadania, ouvindo sempre os cidadãos, atendendo às suas necessidades e anseios legítimos e fazendo com que haja a consciência por parte de cada cidadão dos seus direitos e deveres e essa consciência adquire-se em comunidade, percebendo-se quais as questões que não estão bem e construindo em conjunto uma sociedade mais igualitária e justa, assumindo o desafio demográfico e geracional”.

Augusta Aguiar aproveitou o momento para enunciar e enumerar algumas medidas que pretende levar a cabo no combate à pobreza e exclusão social durante o mandato.

A adoção de medidas inovadoras ao nível dos programas de apoio ao empreendedorismo e ao emprego; a construção de nova habitação social e requalificação e conservação dos bairros sociais; a aposta na economia social, como estímulo e combate às assimetrias locais; a valorização e reforço do apoio aos cuidadores formais e informais, a atenção especial e prioritária ao aumento do número de camas para idosos em lares, bem como o reforço dos funcionários em lares oficiais; a criação de Centros de Noite para idosos, permitindo-lhes que fiquem durante o dia em suas próprias casas e que, à noite, possam estar em segurança nos nossos centros, foram as medidas enunciadas pela nova secretária.

“Todas estas medidas visam uma cada vez maior e melhor intervenção social por parte do Governo Regional, em prol de um crescimento inclusivo que tenha reflexos positivos na vida das famílias madeirenses e porto-santenses”, concluiu.