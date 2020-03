Comando Operacional há duas semanas a apoiar a Madeira no combate à pandemia

Através de um comunicado de imprensa, o Comando Operacional da Madeira (COM) revela que tem vindo, desde o início do combate ao Covid-19, a colaborar com as autoridades da Madeira, numa ação coordenada pelo Estado-Maior General das Forças Armadas.

O Comandante Operacional, Contra-Almirante João Dores Aresta, tem mantido várias reuniões com o Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e com o comandante regional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente Luis Simões, para que todas as necessidades da Região sejam garantidas.

Adianta que “desde o dia 18 de Março até esta sexta-feira, dia 27, chegaram ao Aeroporto da Madeira três voos militares, efectuados pelo C130 da Força Aérea Portuguesa, com material de apoio, nomeadamente mais de cinco toneladas de material hospitalar, onde se incluem fatos descartáveis, máscaras, luvas e viseiras”.

Diz ainda que “foram logo a 16 de Março montadas duas tendas e colocadas 12 camas no espaço exterior afecto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, a pedido da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, ação executada pelo Exército a solicitação do COM e foram também disponibilizadas condições, numa unidade militar do Exército, para alojamento de pessoal e estacionamento de viaturas médicas de emergência, se eventual deslocalização de equipas de saúde e protecção civil”.

Além disso, “na quarta-feira passada, dia 25, chegou à Região uma equipa de UAV (Unmanned Aerial Vehicle, vulgo ‘drones’) da Marinha, com diverso equipamento, tendo em vista o reforço da Componente Operacional do Sistema de Forças sediadas na RAM”.

“A coordenação da resposta das Forças Armadas às solicitações de apoio militar a emergências civis, em que se inclui a COVID-19, compete, na Região Autónoma da Madeira, ao Comando Operacional da Madeira e é assegurada através do seu Centro de Operações, que se encontra guarnecido 24 horas por dia. O eventual emprego de meios da Componente Operacional do Sistema de Forças em apoio a emergências civis é comandado pelo Comandante Operacional da Madeira, sob coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas, através do Comando Conjunto para as Operações Militares, e em articulação com o Comando da Zona Militar da Madeira, o Comando da Zona Marítima da Madeira, o Comando Aéreo e as autoridades civis regionais envolvidas”, sustenta.