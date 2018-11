Comando Operacional da Madeira realiza exercício ‘Zarco 18’

O Comando Operacional da Madeira está a levar a efeito no período de 12 a 15 de Novembro, na Região Autónoma da Madeira um exercício conjunto (dos três ramos das Forças Armadas) denominado ‘ZARCO 18’, em cumprimento do Plano Anual de exercícios conjuntos planeados pelo Estado-Maior General das Forças Armadas.

O exercício ‘ZARCO 18’, cuja finalidade é “a realização do planeamento, coordenação, execução e controlo da participação das Forças Armadas em acções de protecção civil, bem como o testar as tarefas e procedimentos a adoptar pelos Comandos e Unidades militares intervenientes perante o cenário criado e no âmbito de cyber-ataques.

O exército apoia a estrutura de Protecção Civil, na manutenção das suas comunicações, durante a execução de uma operação de Protecção Civil, através de um módulo táctico de comunicações.