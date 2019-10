Colégio dos Jesuítas debateu direitos das pessoas que vivem em situação de pobreza e/ou exclusão social

Ontem, dia 22 de Outubro, decorreu no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a iniciativa ‘Voz aos Direitos’, no âmbito do Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza, com o objectivo de falar dos direitos humanos das pessoas que vivem em situação de pobreza e/ou exclusão social.

Foi feita a apresentação da campanha ‘Palavras com Corpo e Alma Porque a Pobreza Não É Ficção’, sendo esta acompanhada pelo testemunho da Neide Conceição, membro do Conselho Local de Cidadãos de Vila Real e uma dos sete protagonistas da campanha.

Na segunda parte, a mesa redonda ‘Voz aos Direitos’ contou com o contributo de Duarte Paiva, da Associação Conversa Amiga, Mariana Ferreira da Associação Monte de Amigos, Evelina Tavares da Instituição Centro da Mãe, Filipa Cardoso da Casa de Saúde São João de Deus, Ricardo Silva da Associação Garouta do Calhau e Paula Margarido da Ordem dos Advogados.

A conversa da mesa redonda teve como base duas grandes questões, o que é que estas instituições, no desempenho das suas actividades, fazem para assegurar/defender os direitos das pessoas que as procuram e o que é que ainda há a fazer para que todos possam usufruir plenamente dos seus direitos.

Em forma de conclusão, foi possível perceber que apesar dos esforços reais para a dignificação das pessoas, como por exemplo, através da adaptação da intervenção à especificidade das realidades com que as instituições trabalham, através da auscultação dos interessados ou da formação, persistência e inovação, ainda existe um longo caminho a percorrer.

Das necessidades identificadas, uma das mais salientes foi a falta de redes formais que permitam aumentar a eficácia das intervenções, seguida da necessidade de aumentar a consciência do que é e do que causa a situação de pobreza, assim como de falar dos diferentes tipos de pobreza.

Foi ainda falada a importância de sensibilizar para a responsabilidade social, individual e colectiva de todos, no que diz respeito à pobreza, na importância de se fazer lobby, de promover a participação e a autonomização das pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social e de repensar as exigências que são feitas ao terceiro sector.