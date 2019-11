Colagénio, retarda o envelhecimento?

Colagénio o que é?

O colagénio (ou colágeno) é uma proteína composta por 3.000 aminoácidos, dispostos em três correntes moleculares entrelaçadas, formando uma espécie de hélice tripla flexível e robusta, que apresenta inúmeros benefícios ao organismo tais como: deixa a pele resistente e elástica, reforça tendões e ligamentos que unem os músculos aos ossos e sustenta os órgãos internos. Ossos e dentes são feitos pela adição de minerais à matriz de colagénio. 75% da pele é colagénio.

A produção de colagénio diminui?

A partir dos 25 anos, a produção de colagénio começa a diminuir (perdemos cerca de 1% ao ano). As linhas de expressão começam a aparecer, resultando numa pele mais frágil e menos elástica, ou seja, flácida e envelhecida.

De acordo com os especialistas, outro ponto importante é que, por norma, as mulheres produzem menos colagénio que os homens. Outros estudos comprovam que, no período da menopausa, a perda desta proteína é agravada, chegando a atingir uma perda de 30% da produção de colagénio (nos primeiros cinco anos após a menopausa).

Principais benefícios:

Melhora a firmeza e elasticidade da pele;

Fortalece as articulações, unhas e cabelos;

Previne e trata a osteoporose;

Previne o envelhecimento;

Cuida dos tendões e ligamentos;

Controla a pressão arterial;

Previne o aparecimento de úlceras gástricas.

Quando deve tomar colagénio?

O colágeno normalmente é indicado para pessoas com mais de 30 anos ou que tenham problemas nas articulações. Além disso, ele também é recomendado para pessoas que não conseguem consumir proteínas suficientes na sua dieta alimentar diária, o que pode acelerar a perda de firmeza da pele, a formação de rugas, problemas articulares e dores.

