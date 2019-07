CMF revela que é necessário mão-de-obra de fora para trabalhos de consolidação das escarpas

Será necessário solicitar mão-de-obra de fora, nomeadamente rocheiros, para os trabalhos de consolidação das escarpas executadas, que estão a decorrer nos Tornos, Estrada Comandante Camacho de Freitas e na Levada dos Moinhos.

“São trabalhos específicos e qualificado, sendo que cá na Região não há mão-de-obra suficiente dada a quantidade de escarpas que estão a ser intervencionadas, tanto pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) como pelo Governo Regional da Madeira”, disse o vereador Rúben Abreu, depois da reunião de Câmara.

Além disso, o autarca revelou que foi aprovada por unanimidade a isenção das taxas urbanísticas solicitadas pela Diocese do Funchal para a construção da Capela das Babosas, sendo esta “uma aspiração da população do Monte.

Rúben Abreu referiu ainda que serão adiantados os equipamentos electro-mecânicos para a obra de reabilitação da ETAR do Funchal que, aliás, “já estava devidamente previsto no caderno de encargos”, sendo no valor de cerca de 428 mil euros.