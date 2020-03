CMF reforça desinfecção de viaturas, equipamentos e mobiliário urbano

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, a partir desta sexta-feira, dia 19 de Março, será reforçada a desinfecção das viaturas de serviço do Departamento Municipal de Ambiente (por dentro e por fora) e de mobiliário urbano e papeleiras.

Igualmente reforçada será a higienização dos contentores, “principalmente em termos das pegas, com a retirada ou imobilização das respectivas tampas”, refere uma nota da autarquia, explicando que “serão constituídas, para o efeito, equipas do Departamento Municipal de Ambiente com essas funções específicas”.

A autarquia apela, igualmente, a que “os munícipes passem a colocar todos os seus resíduos dentro de sacos no interior quer dos seus contentores de resíduos, quer dos contentores públicos”.

“Os dias de recolha de resíduos indiferenciados vão manter-se, mas poderão existir alterações de horários e de frequências”, alerta a CMF.

A Autarquia solicita ainda “que os resíduos recicláveis passem a ser colocados nas mesmas datas dos resíduos indiferenciados, sendo que a recolha continuará a ser feita no mínimo duas vezes por semana”.

Informa, igualmente, que o horário de funcionamento da Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal será alterado, passando a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e sábado, das 8 às 14 horas.