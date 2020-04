CMF reforça aquisição de material veterinário durante a pandemia e apela ao não abandono dos animais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) procedeu, esta semana, à aquisição de material médico-veterinário para o Centro de Recolha Municipal do Vasco Gil, no valor de 20 mil euros.

“A compra inclui vacinas e desparasitantes diversos para cães e gatos, a par de vários outros medicamentos e equipamentos, tais como chips, seringas e agulhas”, refere a autarquia em nota de imprensa.

“É importante não nos esquecermos, neste momento, das necessidades dos nossos animais. O Centro de Recolha do Vasco Gil continua em funcionamento e esta é uma forma de garantirmos que tem condições para fazê-lo nos próximos meses”, sublinha o presidente Miguel Silva Gouveia, recordando que a autarquia dinamizou no Verão passado a sua 1ª campanha municipal contra o abandono animal.

O autarca reforça ainda “para além dos animais fazerem parte da família, estes não são transmissores de Covid-19, pelo que não pode haver desculpas para abandoná-los nesta altura”.

Desde que o actual executivo se encontra em funções, a Câmara Municipal do Funchal já investiu cerca de 1,2 milhões de euros na causa animal.