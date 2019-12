CMF realiza intervenção na rede de abastecimento de água em São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, no âmbito da empreitada que se encontra a decorrer de substituição da rede de fibrocimento do Caminho de São Martinho, irá decorrer amanhã, quinta-feira, dia 19 de Dezembro, entre as 22 e as 5 horas, uma intervenção na rede de abastecimento de água do referido caminho, afectando o abastecimento nos seguintes arruamentos:

- Bairro das Virtudes

- Caminho das Virtudes (desde a Rua Dr. Pita à Rua Sales Caldeira)

- Rua Dr. Pita (desde Caminho das Virtudes até à Rotunda das Virtudes)

- Zona dos Barreiros (acima da Rua das Virtudes)

“A autarquia agradece a compreensão de todos”, diz através de uma nota de imprensa.