CMF realiza intervenção na rede de abastecimento de água da Rua Vale da Ajuda

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, quarta-feira, dia 12 de Junho, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água da Rua Vale da Ajuda, entre as 9 e as 13 horas, afectando o abastecimento nos seguintes arruamentos: Rua Vale da Ajuda (troço compreendido entre a Rua da Casa Branca e a Estrada Monumental); Rua Velha da Ajuda e Estrada Monumental (troço compreendido entre o Jardim Panorâmico e o Lido).

“A CMF agradece a compreensão de todos”, diz através de uma nota de imprensa.