A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realiza amanhã, terça-feira, dia 20 de Novembro, entre as 9h30 e as 17 horas, uma intervenção na rede de abastecimento de água do Caminho da Rochinha, em Santa Maria Maior, afectando o abastecimento nas seguintes ruas:

- Rua da Rochinha (da Escola Salesianos até entrada nº106);

- Travessa Manuel Alexandre;

- Rua Mãe dos Homens;

- Rua Ricardo Nascimento Jardim.