Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e da UNICEF, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) preparou um guia para ajudar os pais durante a quarentena, com conselhos, sugestões e dicas úteis sobre o que podem fazer com os seus filhos enquanto estiverem em casa.

“Este é um trabalho dividido em seis capítulos, que o município apresentou hoje nas suas redes sociais, sobre como gerir o quotidiano, a ansiedade e os comportamentos, convidando todas as famílias a lerem e a praticarem-no com as suas crianças e jovens”, refere um comunicado da autarquia.

Estas e outras recomendações, que têm vindo a ser sistematizadas pela CMF ao longo das últimas semanas, podem ser encontradas no microsite COVID-19 Funchal.

Na mesma página os cidadãos podem, igualmente, “ler notícias, comunicados e informações úteis sobre o universo municipal, bem como aceder às sucessivas medidas que têm vindo a ser implementadas pela autarquia para fazer face à actual crise de saúde pública, e dirigidas à população em geral, utentes de habitação social, comerciantes, empresas e fornecedores, entre outros”, adianta a mesma nota.

A CMF assegura ainda que continuará a manter todas as suas plataformas actualizadas, nomeadamente site oficial e redes sociais, bem como a utilizar a aplicação do Município do Funchal em IOS e Android para efectuar avisos úteis, e ainda a responder prontamente ao reporte de ocorrências efectuado pelos munícipes no Funchal Alerta.