CMF promove venda itinerante de fruta e legumes pelo concelho durante o Estado de Emergência

A Câmara Municipal do Funchal promove, a partir de amanhã, dia 8 de abril, a venda itinerante de fruta e legumes pelo concelho, em mais uma medida no sentido de apoiar os agricultores regionais a escoar os seus produtos nesta altura de crise.

“Desta forma, salvaguardamos não só a economia local, como oferecemos aos funchalenses uma nova solução para adquirirem bens de primeira necessidade, nomeadamente àqueles que residem nas zonas altas do concelho e que têm menos alternativas para fazer as suas compras, durante o período de emergência em que vivemos. Depois do sucesso do «Mercado em Casa», com transporte gratuito de fruta e legumes a casa de idosos e pessoas com deficiência, esta é uma iniciativa que ajudará ainda mais famílias funchalenses”, explica o Presidente, Miguel Silva Gouveia.

A iniciativa abrange os comerciantes do terrado do Mercado dos Lavradores, que exercem a sua actividade todas as sextas-feiras e sábados, e que se encontram impossibilitados de o fazer neste momento, e ainda os comerciantes de fruta da época, que habitualmente comercializam na Baixa da cidade e em bancas fixas. “Em ambos os casos, tratam-se de produtores de hortofrutícolas com dificuldades de escoamento dos produtos em stock, muitos dos quais têm esta actividade como o seu único meio de subsistência, pelo que a medida apoiará directamente a manutenção das cadeias produtivas e distributivas locais e regionais”, reforça o Presidente.

A Autarquia contactou todos os comerciantes em causa no sentido de os interessados fazerem a sua inscrição, e a actividade será, assim, desenvolvida por um total de 17 comerciantes, sendo que, todos os dias, estarão pelo menos 10 ao serviço, com licença emitida pela CMF e um meio móvel de comercialização que estará devidamente identificado com a imagem do projecto.

Os comerciantes serão incentivados a circular o mais possível pela cidade, estando assegurada a passagem diária de pelo menos um comerciante por freguesia, “com especial incidência em zonas menos guarnecidas de superfícies comerciais e núcleos populacionais mais isolados, de que são exemplo as zonas altas do concelho, mormente nas freguesias de Santo António, São Roque, Monte, Santa Maria Maior e São Gonçalo.”

A Autarquia sublinha que será exigido aos comerciantes o cumprimento rigoroso das regras de higienização e distanciamento social no decurso de actividade, e de acordo com as determinações em vigor por parte das autoridades competentes, e que esta venda itinerante no concelho decorrerá em regime de excepcionalidade, enquanto vigorar o estado de emergência nacional. O Presidente reforça, por fim, que “dado o contexto actual, decidimos igualmente não cobrar aos comerciantes quaisquer taxas pela ocupação do espaço público para realização desta actividade, afirmando o nosso apoio também a esse nível.”