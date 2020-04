CMF promove novas candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que decidiu aumentar, em Abril, o prazo para efectuar novas candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento (SMA).

As candidaturas estão, assim, abertas a partir de hoje e até ao próximo dia 13 de Abril, sendo que a outra novidade é que estas passam a ser feitas no site oficial da autarquia, através de um formulário on-line concebido para o efeito, e que pode ser encontrado no seguinte link, juntamente com o respetivo regulamento: http://www.cm-funchal.pt/pt/servi%C3%A7os/desenvolvimento-social/fundo-investimento-social/sma.html

“Esta é uma decisão no sentido de facilitar as candidaturas a este subsídio, dados os constrangimentos administrativos atuais, mas também de incentivar a que mais pessoas o façam, difundindo os requisitos definidos pelo regulamento, numa altura em que é expectável que as famílias com poucos recursos socioeconómicos venham a passar ainda mais dificuldades. As candidaturas ao SMA voltarão a abrir no início de maio, pelo que esta pode vir a ser mais uma ajuda importante para muita gente”, disse o Presidente Miguel Silva Gouveia.

Explica que o SMA é um apoio financeiro de natureza temporária criado pela Câmara Municipal do Funchal em 2015, no âmbito do arrendamento no mercado privado, e dirige-se a famílias com comprovadas dificuldades económicas, que as impeçam de suportar a totalidade da sua renda.

“Com este programa, os agregados familiares podem ser apoiados com um valor mensal de 60, 80 ou 125 euros, de acordo com os seus rendimentos, sendo que o regulamento foi revisto no ano passado, no sentido de torná-lo ainda mais abrangente. O SMA já apoiou, até agora, 730 agregados familiares no Funchal e, só em 2019, a Autarquia investiu 865 mil euros neste subsídio”, referiu.

A CMF informa ainda, no mesmo comunicado, que os munícipes que necessitem de quaisquer esclarecimentos adicionais, ou tenham dificuldade no preenchimento do formulário ou na obtenção dos documentos, devem recorrer ao Contact Center da autarquia, através do número 291 211 000, com encaminhamento de chamadas, em todos os dias úteis, entre as 9 e as 16 horas, ou ao e-mail: [email protected]