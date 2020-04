CMF promove ‘Falar Funchal’ em directo e a primeira convidada é Guida Vieira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) coloca em prática, a partir desta semana, uma nova iniciativa no sentido de ultrapassar o distanciamento social provocado pela actual crise de saúde pública e de manter a proximidade com os munícipes do concelho.

Todas as sextas-feiras, o presidente Miguel Silva Gouveia passará, assim, a estar em directo no Facebook da autarquia, entre as 12 e as 13 horas, para ‘Falar Funchal’, com convidados reconhecidos pela sociedade civil pela sua competência e mérito nas respectivas áreas, em conversas que serão abertas ao público, permitindo que sejam colocadas questões aos interlocutores.

“A primeira convidada, já esta sexta-feira, dia 17 de Abril, será a Conselheira Municipal para a Igualdade, Guida Vieira, a quem agradeço por ter aceite o meu convite. Este será um momento para abordarmos questões que nos tocam ainda mais a todos agora, como a preponderância do Estado Social, a igualdade de género e os direitos das minorias e dos mais desfavorecidos”, revela através de uma nota de imprensa.

Além da iniciativa ‘Falar Funchal’, a partir desta semana, todo o executivo está disponível para fazer audiências por videochamada ou outros canais online, para além do telefone.

Sobre Guida Vieira

Guida Vieira é uma figura histórica da política e da luta sindical madeirense. Foi dirigente do Bloco de Esquerda, deputada na Assembleia Legislativa da Madeira e, na condição de ativista pelos direitos das Mulheres, foi fundadora da UMAR na Madeira (1976), tendo sido dirigente nacional e coordenadora do seu Secretariado Regional. Foi Presidente da Direcção do Sindicato dos Bordados da Madeira, dirigente e fundadora da USAM (União dos Sindicatos da RAM), dirigente da CGTP durante vários anos e fundadora do Departamento de Mulheres da USAM e da Comissão Nacional de Mulheres da CGTP. Desde 2014, é Conselheira para a Igualdade na Câmara Municipal do Funchal.