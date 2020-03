“O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro da Saúde na Câmara Municipal do Funchal, dirigiu, esta manhã, uma reunião entre o Executivo Municipal, o Serviço Municipal de Protecção Civil e os Directores de Departamento da edilidade, relativamente à aplicação do Plano de Contingência interno da Câmara Municipal do Funchal para o COVID-19.

O autarca sublinha que “ao longo das últimas semanas, a CMF tem acompanhado todas as recomendações emanadas quer pela DGS, quer pelo IASAÚDE, relativamente à resposta à epidemia provocada pelo COVID-19. Nesse sentido, a Autarquia já elaborou o seu Plano de Contingência interno, seguindo as orientações da DGS, e que será devidamente validado pelas autoridades competentes.”

O Plano de Contingência interno da Câmara Municipal do Funchal visa garantir as adequadas acções institucionais e comportamentos individuais pelos seus profissionais, de modo a minimizar a possibilidade de contágio entre os profissionais da autarquia, identificando todas as medidas necessárias de actuação perante um caso suspeito e garantindo o normal funcionamento dos serviços em todos os cenários.

“Com este planeamento, a prioridade da Câmara Municipal é proteger os seus funcionários e, com isso, toda a população que serve, garantindo o funcionamento dos imprescindíveis serviços municipais em qualquer cenário”, explica João Pedro Vieira.

O autarca acrescenta que “continuarão a ser divulgadas todas as formações, informações e orientações necessárias aos funcionários da Câmara Municipal e que será também reforçada a adopção de medidas de protecção individual, nomeadamente todas aquelas relacionadas com a garantia de higienização pessoal e das instalações”.

“A Câmara Municipal do Funchal vai assegurar, igualmente, a existência de material de divulgação, de higienização pessoal e de protecção individual em todas as suas instalações, adaptando os locais sob a sua gestão de acordo com todas as recomendações em vigor”.

A autarquia reforça, por fim, a importância de que toda a população acompanhe as informações emitidas pelo IASAÚDE e pela DGS.