CMF pede compensação pela destruição da Ponte da Saúde e betonização das Muralhas do Brigadeiro Oudinot

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) reagiu às exigências feitas pelo Governo Regional em relação ao embargo municipal às obras na Ponte Nova -- assunto que faz a manchete da edição de hoje (22 de Novembro) do nosso matutino -- anunciando que pondera avançar com um pedido de indemnização por conta própria. Desta vez estão em causa a destruição da Ponte da Saúde e a betonização das Muralhas do Brigadeiro Oudinot.

A CMF “está neste momento a analisar a possibilidade de pedir, a título indemnizatório, uma compensação ao Governo Regional pelos dados patrimoniais irreversíveis provocados pela destruição da Ponte da Saúde e pela betonização das Muralhas do Brigadeiro Oudinot, uma indeminização que não trará de volta esses elementos identitários da nossa cidade, mas que servirá para compensar todos os funchalenses por esta perda irresponsável e sem retorno”, clarifica a nota da autarquia.

No mesmo comunicado o executivo camarário desmente “categoricamente que tenha sido condenada a pagar qualquer indemnização ao Governo Regional, seja a respeito da obra que decorre na Ponte Nova, seja a respeito de qualquer outra obra que esteja em curso no concelho do Funchal”, frisando que “salvou a Ponte Nova, por via do embargo que impôs ao projecto original do Governo Regional, que previa a sua demolição”.

Note-se que, conforme noticiou hoje o DIÁRIO, que a pedido do Tribunal Administrativo (e a despeito do levantamento do embargo que suspendeu os trabalhos durante perto de 17 meses) a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas (SREI) calculou os prejuízos resultantes da paragem forçada da empreitada na Ponte Nova. O Governo já apurou o valor da ‘factura’ e reclama à autarquia uma indemnização superior a meio milhão de euros.