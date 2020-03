CMF lança site municipal sobre resposta à covid-19

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) desenvolveu um microsite no domínio municipal, de forma a agregar doravante todos os conteúdos respeitantes ao tema da pandemia da covid-19 relativos ao concelho e, em particular, ao universo camarário.

Conforme revela através de um comunicado de imprensa, “no endereço https://covid19.cm-funchal.pt/ todos os cidadãos poderão, a partir de agora, ler notícias, comunicados, informações úteis e recomendações, bem como aceder às sucessivas medidas que têm vindo a ser implementadas pela autarquia para fazer face à actual crise de saúde pública, e dirigidas à população em geral, utentes de habitação social, comerciantes, empresas e fornecedores, entre outros”.

“Numa altura em que é fundamental a população ter acesso a conteúdos fidedignos e a informação provinda de entidades oficiais, esta é mais uma forma da Câmara Municipal do Funchal prestar o seu contributo útil a todos quantos procuram fazê-lo, mantendo a população devidamente informada sobre aspectos com impacto na sua vida quotidiana, em termos municipais”, realça.

Assim sendo, sublinha que “a CMF continuará a manter todas as suas plataformas actualizadas, nomeadamente site oficial e redes sociais, bem como a utilizar a aplicação do município do Funchal em IOS e Android para efectuar avisos úteis, e ainda a responder prontamente ao reporte de ocorrências efectuado pelos munícipes no Funchal Alerta”.