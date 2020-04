CMF está a pagar aos fornecedores em 15 dias

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) anunciou hoje que começou a proceder, a partir de Março, ao pagamento de todas as facturas aos seus fornecedores no prazo máximo de 15 dias. A medida vai prolongar-se nos próximos meses, no âmbito do pacote de salvaguarda económica aos empresários do concelho.

O presidente Miguel Silva Gouveia explica que, em Março, “a CMF pagou 5,9 milhões de euros aos seus fornecedores, quando no mês homólogo do ano passado, os pagamentos foram de 4,4 milhões de euros”.

“Estes números reflectem de forma concreta o esforço que temos feito nestas últimas semanas, de modo a honrar os compromissos que temos com os nossos parceiros comerciais e de lhes garantir a maior liquidez possível, o que é essencial nesta fase, também para que os empresários possam pagar os salários aos seus colaboradores. Esta é uma medida a que daremos seguimento nos próximos meses”, sublinha o autarca.

Miguel Silva Gouveia recorda que na última Prestação de Contas da Autarquia, aprovada no ano passado, “a dívida a fornecedores já se situava num mínimo histórico, sendo a mais baixa do último quarto de século no Funchal”.

“Desde que o actual executivo municipal entrou em funções, em 2013, o prazo médio de pagamento a fornecedores baixou para menos de metade, situando-se, em 2019, em cerca de três meses”, acrescenta o presidente, compromentendo- se a “ir mais longe com esta medida extraordinária, pagando os serviços que nos são prestados com toda a prontidão que estiver ao nosso alcance”.