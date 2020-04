CMF entrega máscaras reutilizáveis a todos os colaboradores

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, estiveram ontem no edifício dos Viveiros, sede do Departamento Municipal de Ambiente, para acompanhar o início da entrega de máscaras reutilizáveis a todos os colaboradores da autarquia que estão ao serviço, começando pelas equipas de recolha de resíduos.

“No total, investimos 100 mil euros na protecção e segurança daqueles que estão na linha da frente do combate à covid-19 no Funchal, quer estejam em funções operacionais na rua, como é o caso dos colaboradores do Departamento de Ambiente e das Águas do Funchal, quer mantenham as suas tarefas administrativas na autarquia. Todos os trabalhadores terão direito a duas máscaras e as aquisições incluíram, ainda, viseiras, óculos, luvas, fatos, desinfectantes e termómetros de infravermelhos, entre outros materiais essenciais que serão usados com prontidão”, disse Miguel Silva Gouveia.

O Presidente considerou “fundamental que todos os colaboradores se sintam seguros a fazer o seu trabalho” e referiu que a autarquia está, igualmente, a procurar soluções que permitam fazer testes à covid-19 aos trabalhadores que desempenham funções essenciais, um pedido que já foi feito ao Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, e relativamente ao qual a autarquia avalia também possibilidades de aquisição externa.

“A Câmara Municipal do Funchal preza profundamente o contributo destes grandes profissionais, e de todos aqueles que não podem ficar em casa e respondem presente quando a cidade mais precisa, e foi esse reconhecimento que tive oportunidade de lhes transmitir”, concluiu.