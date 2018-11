CMF entrega 21 projectos de requalificação e legalização urbanística

Decorreu, há pouco, a entrega de 21 projectos de requalificação e legalização urbanística a diversas famílias do Funchal com carências financeiras.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo destacou a importância do Gabinete das Zonas Altas na elaboração destes projectos, pois consegue auxiliar famílias com grandes problemas financeiro e ainda “adaptar à realidade económica de cada pessoa”.

Paulo Cafôfo explicou que “desde que temos o PDM aprovado, foram legalizadas 49 habitações, algum foram projectos hoje aqui entregues”, acrescentando que este ano foram analisados 460 projectos”.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, acredita que este apoio dado pelo Gabinete das Zonas Alta é uma forma de “melhorar as condições de vida das famílias”, “garantir a segurança das pessoas” e de “salvaguardar o património”.