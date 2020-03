CMF dinamiza mês da protecção civil de 2 a 30 de Março

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) organiza, através do Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC Funchal), a partir desta segunda-feira, o ‘Mês da Proteção Civil 2020’, com diversas actividades que assinalam o Dia Internacional da Protecção Civil, até 30 de Março.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro da Protecção Civil no concelho, explica que “a nível internacional o intuito é chamar a atenção dos diferentes países para a importância da prevenção e da coordenação de esforços em caso de emergência e catástrofe”.

“A nível local procuraremos, por sua vez, promover uma maior cultura de segurança junto da nossa população, a partir de um importante leque de iniciativas que temos promovido nos últimos anos a este nível, e onde se destacam naturalmente os Núcleos Locais de Protecção Civil”, refere.

Adiantou ainda que o programa de actividades prolonga-se até ao final do mês, com iniciativas destinadas quer ao público em geral, quer à comunidade escolar,sendo que o Serviço Municipal de Protecção Civil estará, para o efeito, em plena Praça do Município em todas as segundas-feiras do mês de Março (dias 2, 9, 23 e 30), com uma exposição que vista informar os cidadãos das actividades desenvolvidas no âmbito da protecção civil municipal, sempre de uma forma lúdica e pedagógica.

O autarca reforçou que o ponto alto das actividades decorrerá dia 24 de Março, com a realização da simulação de uma situação de emergência na Praça, com o intuito de demonstrar como agir correctamente perante a situação simulada.

Ainda durante o mês de Março, terão lugar outras cações, nomeadamente destinadas à comunidade escolar, como é exemplo o ‘Joga com Agente P’, uma axção subordinada aos riscos naturais, com o objectivo de os alunos descobrirem os processos meteorológicos dos fenómenos mais frequentes no município e conhecerem as medidas de prevenção e autoprotecção a adpotar nestas situações.

Destaca ainda a participação num encontro online da Agência Espacial Europeia, promovido no âmbito da participação do Núcleo de Protecção Civil Jovem da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro no projecto Climate Detectives.