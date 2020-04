CMF dinamiza debate em directo no Facebook sobre Dia Europeu da Informação aos Jovens

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza em directo, esta sexta-feira, dia 17 de Abril, pelas 18h, um debate na página oficial de Facebook do município, por ocasião do Dia Europeu da Informação aos Jovens.

Através de uma nota de imprensa, explica que o tema serão as políticas de Juventude na cidade do Funchal e, em especial, a elaboração do Plano Municipal de Juventude (PMJ), que está em curso. O debate será, desta forma, moderado por João Francisco Dionísio, coordenador do PMJ, contará com a intervenção do Vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro da Juventude no Funchal, e vai reunir cinco jovens representantes de associações juvenis regionais.

Revela ainda que os participantes serão Carlos Abreu, Presidente da AAUMA; Vítor Mendonça, Presidente da Associação de Estudantes da Escola dos Barreiros; Joana Jardim, Presidente da AJEMed – Associação Juvenil de Medicina da Madeira; Simone Sousa, dirigente do Corpo Nacional de Escutas (CNE); e Gonçalo Sousa, da Associação de Jovens Advogados da Madeira.

Conclui, dizendo que o evento vai decorrer através da plataforma Zoom e será transmitido em directo no Facebook da CMF, com a duração prevista de 1h30. Este será aberto ao público, para que todos aqueles que estiverem a assistir possam igualmente participar, e terá como questões orientadoras: 1 – O que é ser jovem no Funchal, na Madeira e na Europa? - Problema vs. Oportunidade; 2 – Participação dos jovens na cidade – Os jovens querem participar?; 3 – PMJ – Ponto de partida ou de chegada?; e 4 – FunJOVEM 20-30 – um desafio aos jovens do Funchal.