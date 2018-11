CMF deu formação a utilizadores das hortas municipais

A Câmara Municipal do Funchal concluiu recentemente a 3ª edição do seu ciclo de formações sobre boas práticas agrícolas e ambientais, destinadas aos utilizadores das hortas urbanas municipais, que decorreu nas hortas municipais de São Martinho, com a aplicação dos conhecimentos adquiridos num módulo de componente prática que registou casa cheia.

A formação foi ministrada pelo Departamento de Ciência e Recursos Naturais da Autarquia, tutelado pela Vereadora Idalina Perestrelo, e visou sensibilizar os utilizadores em causa para as vantagens da Agricultura Biológica, e a importância de utilizar de forma eficiente os recursos disponíveis para a manutenção do solo, de forma sustentável e autossuficiente.

“Durante o ano de 2018 foram realizadas três edições formativas, onde foram abordados temas como as rotações de culturas, a regeneração dos solos, a compostagem e o controlo de pragas e doenças, entre outros, por forma a fomentar a melhoria da fertilidade e da biodiversidade do solo das nossas hortas urbanas”, explicou Idalina Perestrelo.

“Com iniciativas desta natureza a Autarquia pretende dotar os munícipes de novos conhecimentos e novas ferramentas adequadas à manutenção das hortas cedidas pelo Município, numa lógica de sustentabilidade, associada a uma redução dos custos de produção por parte dos proprietários das hortas”, concluiu a Vereadora.