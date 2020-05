CMF cria circuito digital para recepção e análise de novos processos urbanísticos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Departamento de Ordenamento do Território, desenvolveu um circuito digital com vista à recepção e análise de projectos urbanísticos, enquanto estiverem em vigor as actuais medidas de contingência provocadas pela pandemia de covid-19, anunciou a autarquia em comunicado de imprensa.

Todos os passos para aceder a este serviço constam no site covid-19 Funchal, no separador ‘Atendimento Geral’.

“As regras estão em vigor temporariamente para efeitos de submissão de novos Projectos de Licenciamento, Comunicação Prévia e Pedidos de Informação Prévia, Projectos de Alterações e Ampliações e, ainda, Projectos de Especialidades”, esclarece a CMF.

A autarquia sublinha que “a submissão prévia dos processos por esta via permitirá doravante uma maior celeridade na análise urbanística dos mesmos, através do circuito digital interno criado”.

A CMF agradece ainda a “compreensão dos munícipes”, destacando que “os serviços estão a fazer um importante esforço de adaptação nesta fase, no sentido de encontrar alternativas que permitam manter o seu funcionamento da forma mais regular possível, perante as circunstâncias excepcionais que todos estamos a enfrentar”.

“Esta é mais uma medida no campo da modernização administrativa, onde a autarquia tem feito um percurso importante ao longo dos últimos anos, com vista a prestar um serviço cada vez mais eficaz aos funchalenses”, rematou.