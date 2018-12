CMF assinala esta quinta-feira a reabilitação de um caminho na freguesia do Monte

A Câmara Municipal do Funchal vai esta quinta-feira, dia 20 de Dezembro, pelas 11 horas, inaugurar a reabilitação do Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo, o percurso pedonal que estabelece a histórica ligação entre o sítio do Curral dos Romeiros e o Largo das Babosas, na freguesia do Monte. O ponto de encontro será no Largo das Babosas.

CDS-PP aborda assuntos sociais

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda esta quinta-feira, dia 20 de Dezembro, questões relacionadas com assuntos sociais. O deputado Mário Pereira irá prestar declarações à comunicação social às 12 horas junto ao Centro de Saúde do Caniço.

Ireneu Barreto recebe Liga dos Combatentes

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebe esta quinta-feira, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, pelas 10h30, a Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes.

Reunião de Câmara semanal

A CMF apresenta quinta-feira, pelas 17h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, as deliberações tomadas após a Reunião de Câmara semanal, que decorre esta semana da parte da tarde.

Quinta Vigia toma deliberações

O Governo Regional reúne-se esta quinta-feira, pelas 10 horas, em plenário, a decorrer na Quinta Vigia. Pelas 12 horas serão prestadas declarações na sala de imprensa da Quinta Vigia.

2ª edição do prémio inovação social

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e o Banco Santander Totta anunciam esta quinta-feira, dia 20 de Dezembro, pelas 16h30, no Salão Nobre do Governo Regional, o projecto vencedor do Prémio Inovação Social 2018.

Recorde-se que a 2ª edição do Prémio foi anunciada na Feira de Economia Social e Solidária, no passado mês de setembro, sendo que 17 instituições apresentaram as suas candidaturas.

Este prémio tem por objectivo estimular a inovação social, enquanto motor de crescimento e empreendedorismo, e visa consagrar instituições que se destaquem por ter projectos inovadores no âmbito da economia social e solidária, que possam contribuir para uma adequada resposta a questões sociais mais prementes.

Concretiza-se, assim, mais uma edição do Prémio, que resulta de uma parceria entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS) e o Banco Santander Totta.

SUGESTÕES CULTURAIS

Estreias nos cinemas do Funchal

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de fantasia ‘O Regresso de Mary Poppins’, a película de acção e ficção científica ‘Bumblebee’, inspirada no universo ‘Transformers’, e ainda a fita também de ficção e acção ‘A.L.X. Uma Amizade Extraordinária’.

‘Tristão e Isolda’ no Cine-Teatro de Santo António

Nova peça ‘Tristão e Isolda’, pelo Teatro Experimental do Funchal, no Cine-Teatro de Santo António.

Concerto de bandolins em Câmara de Lobos

Concerto de Natal pela Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos, com a participação especial de Sofia Almeida, pelas 20 horas, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Vânia Fernandes e Miguel Pires no Casino da Madeira

Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

Centro de Congressos da Madeira dá um ‘presente’ à Venezuela

Espectáculo solidário ‘Um Presente de Natal para a Venezuela’, pelas 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira, numa organização da Secretaria Regional de Educação.

Jonas Anjo Trio no Museu Café

A música volta ao Museu Café. Desta vez com Jonas Anjo Trio e o seu jazz rock instrumental, a partir das 21 horas.

Teatro na Rua de Santa Maria

Peça ‘A Arte de Pagar as suas Dívidas e de satisfazer os seus credores sem gastar um cêntimo’, pelo Teatro Feiticeiro do Norte, às 21 horas, no Balcão Cristal, à Rua de Santa Maria, 206.