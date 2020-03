CMF assegura desinfecção das viaturas da GNR

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) respondeu à solicitação de apoio da Guarda Nacional Republicana, no sentido de que fosse o Departamento Municipal de Ambiente a assegurar a desinfecção das viaturas de serviço desta força de segurança.

“A excelente relação de cooperação entre o Município e a GNR ao longo dos últimos anos, especialmente em episódios de grande provação para todos os funchalenses, pelo que, mais uma vez, tal como assumimos ontem na reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil perante todos os parceiros, a Autarquia está inteiramente disponível para colaborar em tudo aquilo que for necessário, em nome do bem comum”, disse Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF.

No encontro, “todas as entidades fizeram um ponto de situação das medidas que têm vindo a ser tomadas e do actual nível de operacionalidade das mesmas, tendo-se verificado uma profícua troca de informações e o aprofundamento da coordenação entre todas as entidades em causa”.

“O apoio com a higienização dos veículos da GNR é algo a que nos predispusemos prontamente”, refere.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Funchal constituiu Equipas de Desinfeção Urbana que, ao longo da última semana, têm vindo a proceder a um meticuloso trabalho de desinfecção das viaturas do Departamento de Ambiente, das papeleiras, dos contentores e do mobiliário urbano da cidade.

“Continuaremos na rua para que todos os funchalenses possam ficar em segurança”, conclui o presidente.