CMF adia eventos e encerra Complexos Balneares

No seguimento das medidas de contenção à pandemia do Covid-19 e no âmbito do seu Plano de Contingência interno, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) determinou o cancelamento adiamento de todos os eventos de índole social, educativa, recreativa e ambiental promovidos pela autarquia.

Entre os eventos adiados contam-se: a iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une’ - Presidências Abertas da Câmara Municipal, o programa de actividades do Dia Mundial da Árvore e da Floresta 2020, o Mês da Protecção Civil 2020 e a 6.ª campanha municipal de vacinação antirrábica para cães.

Do mesmo modo, decidiu encerrar dos Complexos Balneares geridos pela empresa Frente MarFunchal.

A CMF prevê ainda o reforço das medidas previstas no Plano de Contingência interno da Câmara Municipal do Funchal para os mercados municipais (higienização do local, sala de isolamento, informações de higienização pessoal e etiqueta respiratória, entre outras).

As referidas medidas estarão em vigência até 31 de Março e sujeitas a revisão regular pela autarquia, em estreita articulação com o IASAÚDE, IP-RAM.

“A CMF continuará, igualmente, a acompanhar todas as recomendações emanadas pela DGS, sublinhando a importância de que toda a população proceda da mesma forma e acompanhe as informações emitidas pelas autoridades competentes”, assegura uma nota do município dirigida à imprensa.