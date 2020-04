CMF abre concurso para centro de controlo municipal no edifício da Escola das Quebradas

A CMF aprovou, com os votos favoráveis da coligação Confiança e do CDS e abstenção do PSD, o lançamento de um concurso público para a empreitada de reabilitação do edifício da Escola das Quebradas que passará a albergar o Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma.

O projecto, com um valor de 1.370.000 euros, tem como objectivo reunir toda a parte tecnológica da CMF, criando um pólo tecnológico, nas imediações do local onde ficará o novo hospital.

Este CIGMA, como explicou o presidente da câmara, Miguel Gouveia, é um cento de comando e controlo que contempla, não só um pólo tecnológico e de serviços da CMF, mas também o call-center e uma sala de crise para a gestão de eventos que obriguem a uma coordenação mais alargada, como foram os incêndios de 2016, o 20 de Fevereiro de 2010 ou a crise de saúde pública como a que vivemos.

O espaço que terá capacidade para 50 pessoas trabalharem em simultâneo na gestão tecnológica do município, também terá uma sala de conferências.

“Esta é a consolidação do projecto de tornar o Funchal uma cidade inteligente”, sublinha Miguel Gouveia.