Cláudia Monteiro de Aguiar satisfeita com nova aprovação no sector das pescas

A eurodeputada madeirense e relatora-sombra do Partido Popular Europeu (PPE), viu hoje aprovado na Comissão das Pescas, em Bruxelas, o relatório sobre a pesca na área do Acordo Geral da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo.

Segundo Cláudia Monteiro de Aguiar, será “benéfico para aquela região uma vez que visa a gestão dos stocks europeus de pescada-branca e gamba-branca no estreito da Sicília, do pregado do mar Negro, do goraz do mar de Alborão e também de coral vermelho do Mar Mediterrâneo, e que estabelecem ainda uma área de pesca restrita no Adriático”.

Com o objectivo de promover o desenvolvimento, a conservação, a boa gestão e uma melhor utilização dos recursos marinhos, a Eurodeputada madeirense procurou, através do relatório, a melhor transposição das recomendações - adoptadas em 2015, 2016 e 2017 - da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo para a legislação da União Europeia, proporcionando assim um sistema adequado de cooperação multilateral.

“Esta transposição irá permitir alinhar as obrigações internacionais agora também no espaço europeu”, salientou Cláudia Monteiro de Aguiar, que se mostrou “muito satisfeita” por ter conseguido “melhorar a proposta da Comissão Europeia, sobretudo no que respeita à pesca recreativa, com um forte impacto no mar Mediterrâneo cujos efeitos devemos monitorizar”, acrescentou.

A Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo é uma organização regional de gestão de pescas, criada ao abrigo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, responsável pela garantia da conservação e utilização sustentável, quer ao nível biológico, como ambiental, social e económico, dos recursos marinhos vivos. Além disso, esta organização também garante o desenvolvimento sustentável da aquicultura no Mediterrâneo e no Mar Negro.

Após a aprovação de hoje, o relatório segue para votação em sessão plenária, em Estrasburgo.