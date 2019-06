Cinco voos divergidos esta manhã do Aeroporto da Madeira devido à má visibilidade

Devido à má visibilidade junto ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo cinco voos divergiram esta manhã – entre as 9 e as 11 horas - para aeroportos do Porto Santo e de Canárias. Foram apanhados por este ‘tempo estranho’ em pleno Verão quatro voos internacionais provenientes do Luxemburgo, Reino Unido e França, e um voo doméstico com partida de Lisboa.

Antes de se instalar a ‘cortina’ nublosa que viria a reduzir a visibilidade junto ao aeroporto, o último avião a aterrar em Santa Cruz foi o ‘inter-ilhas’ da Binter, pelas 08:39. Antes, apenas a ligação matinal da TAP, proveniente do Porto, havia pousado no Aeroporto da Madeira.

Entretanto, por volta das 11 horas um avião da TUI Airwys vindo de Manchester aproveitou uma aberta para concretizar a ligação à Madeira, ‘abrindo caminho’ à normalização do movimento aéreo de e para a Madeira, depois de mais de duas horas com a pista madeirense ‘fechada’ para chegadas.

Entretanto o voo matinal da easyJet entre Lisboa e o Funchal sofreu um significativo atraso – cerca de duas horas e meia - à partida.