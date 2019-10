Cinco números que marcam esta terça-feira

8

João Rodrigues, que hoje foi recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará pela oitava vez consecutiva nos Jogos Olímpicos. Desta feita não para competir mas como acompanhante da comitiva.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aprovou hoje uma descida de 10% dos preços máximos dos circuitos CAM, que ligam o continente à Madeira e aos Açores e que são disponibilizados pela Meo.

As comissões especializadas da Assembleia da Madeira serão instaladas na quinta-feira. O PSD preside a quatro (Economia, Finanças e Turismo; Recursos Naturais e Ambiente; Educação, Desporto e Cultura; Administração Pública, Trabalho e Emprego) e o PS a três (Política Geral e Juventude; Saúde e Assuntos Sociais; Equipamento Social e Habitação).

Uma centena de imagens estarão patentes na segunda exposição temporária do Museu de Fotografia da Madeira, intitulada ‘Imagens Nómadas 1860-1940’, que irá decorrer entre 24 e 25, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Os alunos da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco, no Porto Santo, têm a partir de hoje e durante dois anos recreios diferentes, um projecto de educação não formal que interliga várias disciplinas, saberes e práticas.