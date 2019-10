Cinco números que marcam esta terça-feira

15

Novo Governo Regional da Madeira e Assembleia Legislativa tomam posse a 15 de Outubro.

11.350

A CMF assinou um protocolo com nove escolas do concelho, com vista à implementação do Ecocartão. Abrangerá, nesta primeira fase, 11.350 alunos.

26

Foram premiados, pelo mérito escolar, 26 alunos de todas as escolas do município da Ribeira Brava.

28

O curso de formação em ‘Financiamento de Organizações e Projectos Culturais’ no âmbito do Plano de Formação Profissional, para o sector da Cultura, arranca a 28 de Outubro.

200

Cerca de 200 atletas já formalizaram a sua inscrição para a Taça da Europa de Triatlo, a Taça do Mundo de Paratriatlo e os Campeonatos Nacionais de Aquatlo, eventos que se realizam no Funchal entre os dias 18 de 20 de Outubro.