Cinco números que marcam esta terça-feira

600

As comemorações dos 600 Anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo traz à Madeira, em Março do próximo ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

3.695

Um total de 3.695 alunos com deficiência e com necessidades especiais frequentaram a escola no passado ano lectivo, na Região.

54

54 milhões de euros é o valor mínimo de venda do empreendimento ‘Quinta do Lorde Resort Hotel’, que hoje foi colocado à venda pelo administrador de insolvência da empresa.

24.777

O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira recolheu, no passado fim-de-semana, um total de 24.777 quilos de géneros alimentares na campanha realizada em 24 superfícies comerciais da Região.

5

Cinco escolas madeirenses venceram o concurso de Expressão Plástica ‘Tenho um bicho no meu jardim’ promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.