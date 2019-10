Cinco números que marcam esta segunda-feira

2 – Sismos

Dois pequenos sismos, de magnitudes 2,4 e 2,7, foram sentido nos mares da Madeira

1,487 – Combustíveis

Os preços dos combustíveis baixaram na Região. A gasolina super sem chumbo 95 passa a custar 1,487 euros por litro.

300 – Crianças

Foi apresentado o Criamar Street Football que vai envolver 300 crianças, no Bairro da Nazaré.

7 – Alunos de Santa Cruz

Sete alunos e três professores da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz participam, na Polónia, no projecto europeu ‘Let me be your guide’.

3 – Vela adaptada

Três madeirenses já estão em Portimão para participar no Campeonato Europeu de Vela Adaptada.