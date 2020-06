Cinco números que marcam esta segunda-feira

20

Duas décadas depois é reeditado o Estatuto Político-Administrativo. O diploma, aprovado em 1999, teve uma primeira edição comentada pelo deputado José Magalhães que participou na cerimónia, na Assembleia Legislativa da Madeira.

365

Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira quer meio aéreo de combate aos fogos florestais durante todo o ano.

1.114

Valor médio da avaliação bancária do imobiliário, na Madeira, sobe três euros por metro quadrado.

4,6

Segundo a Direcção Regional de Estatística a dívida pública regional, no final do primeiro trimestre de 2020, era de 4.613 milhões de euros, menos 50 milhões do que no trimestre anterior.

1,342

Os combustíveis subiram, na Região, com a gasolina sem chumbo IO95 a passar para 1,342 euros por litro.