Cinco números que marcam esta segunda-feira

5.000.000 €

A nova lota do Funchal vai estar pronta no Verão do próximo ano. A obra tem um custo aproximado de cinco milhões de euros.

330.000 €

O Governo Regional contratou, por 330 mil euros, a empresa Quarternaire Portugal para elaborar o Programa da Orla Costeira da Madeira

1,017%

A taxa de juro média do crédito à habitação da Região foi de 1,017%, no mês de Setembro. Um valor inferior à média nacional (1,065%).

1,478€

O Governo Regional voltou a baixar os preços dos combustíveis. A gasolina super sem chumbo IO95 passa a custar 1,478 euros por litro.

240

Cerca de 240 alunos do 7º ao 11º ano, da Escola da Ponta do Sol, vão participar em actividades e conferências promovidas pelo Centro de Química da Madeira.