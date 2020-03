Cinco números que marcam esta segunda-feira

2

Mais dois casos suspeitos de infecção com o novo coronavírus registados na Região. Um casal de italianos em férias deu entrada no hospital. Outros dois turistas dinamarqueses estão refernciados.

Militar acusado de matar o madeirense Luís Teles condenado a 12 anos de prisão.

Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou um sismo, a Nordeste do Porto Santo, de magnitude 3.4.

Descida dos preços dos combustíveis. A gasolina sem chumbo IO95 passa a custar 1,473 euros por litro.

Concurso para a obra de ampliação do Arquivo Municipal do Funchal com 17 empresas candidatas.