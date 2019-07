Cinco números marcam esta terça-feira, 16 de Julho

100 peças de artesanato

O artesão madeirense Nelson Santos inaugurou hoje uma exposição denominada ‘Do Mar à Terra’, constituída por mais de 100 peças de artesanato singulares, feitas a partir de materiais como conchas, madeiras e pedras basálticas.

Os trabalhos ficarão expostos no átrio da Câmara Municipal do Funchal até 2 de Agosto.

35 anos da Alberto Oculista

Os 35 anos da marca madeirense Alberto Oculista continuam a ser celebrados com a actriz brasileira Juliana Paes, a embaixadora escolhida para a nova campanha este aniversário da óptica madeirense.

A atriz brasileira é uma das principais personagens da novela que passa agora na SIC e protagoniza a nova campanha multimeios da Alberto Oculista, a marca de óptica portuguesa com mais de 60 lojas em todo o país.

Dos 14 aos 25 anos

A designer madeirense Fátima Lopes voltou a apostar em nova edição do concurso ‘Face Moldel of the Year’, que pretende descobrir novas caras para a moda.

Sendo esta uma área de requisitos, o concurso procura jovens com idades entre os 14 e os 25 anos, e alturas mínimas de 1.70 para as raparigas e 1.80 para os rapazes.

O casting oficial está marcado para este sábado, 20 de Julho, na Travessa do Enviado de Inglaterra, n.7, em Lisboa, das 10h às 19 horas.

O concurso vai premiar um rapaz e uma rapariga com o título de Face Model of the Year, que entrará depois no glamoroso mundo da moda nacional, através de um agenciamento na Face Models, havendo a possibilidade de desenvolver uma carreira de sucesso como manequim.

32 nomeações para série ‘Game of Thrones’

A série ‘Game of Thrones’ bateu o recorde dos últimos 25 anos, mantido pela antiga série NYPD, e lidera, com 32 nomeações, a lista de candidatos aos prémios Emmy, anunciada hoje em Los Angeles, pela Academia de Televisão dos EUA.

‘Guerra dos Tronos’, na versão portuguesa, recebeu o maior número de nomeações para uma temporada de uma série, aumentando para 131, o número conquistado ao longo das oito temporadas.

0 golos entre Marítimo e Farense

O Marítimo empatou (0-0) esta tarde diante do Farense, naquele que foi o segundo jogo no estágio de pré-época no Algarve. O jogo disputou-se no Estádio Josino da Costa, em Lagoa, onde o Marítimo está a efectuar os trabalhos de pré-temporada.