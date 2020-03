A Região conta com 12 casos positivos de Covid-19, sendo que oito casos referem-se a residentes na Madeira. De acordo com a vice-presidente do IASAÚDE, cinco pessoas apresentam sintomas ligeiros, pelo que estão a recuperar em casa. Os restantes sete infectados estão internados na unidade dedicada ao tratamento do coronavírus, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, com situação estável. A informação foi divulgada por Bruna Gouveia, na conferência de imprensa de balanço diário, realizada esta tarde, nas instalações da secretaria regional da Saúde.

De recordar que, tal como já havia sido avançados, os casos referentes a residentes na Região dizem respeito a cidadãos residentes nos concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos.

No que diz respeito aos casos positivos, há dois infectados com idades entre os 20 e 29 anos, seis pessoas com idades entre os 60 e 69 anos e quatro infectados com idades entre os 70 e os 79 anos. Há ainda indicação de que os infectados são 4 homens e oito mulheres. Todos os casos são de proveniência externa.

A Madeira conta com 459 pessoas em vigilância activa pelas autoridades de saúde e 1.532 pessoas em auto-vigilância nos seus domicílios. Estes números representam um aumento, tendo em conta que, no domingo, estavam 429 pessoas em vigilância activa.

Entre as pessoas que se encontram em vigilância activa, há a reportar 195 pessoas que estiveram em contacto com casos confirmados de Covid-19. Mantém-se o número de 19 profissionais de saúde em vigilância activa.

No que se refere aos passageiros chegados à Região, 66 estão instalados na Madeira, na Quinta do Lorde e 15 ficaram em quarentena obrigatória no Porto Santo, no hotel Praia Dourada.

A linha SRS24 registou, hoje até às 15 horas, 103 chamadas. Desde 27 de Fevereiro, esta linha de apoio registou 3.484 chamadas, sendo que 87 foram encaminhadas para as autoridades de saúde.