Cinco bombeiros em isolamento na Ribeira Brava

Cinco elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estão, por precaução e desde ontem à noite, em isolamento numa sala do quartel, criada para o efeito, confirmou ao DIÁRIO o comando desta corporação.

O transporte de um indivíduo doente para o Centro de Saúde da Ribeira Brava, que entretanto apresentou sintomas de poder estar infectado com a Covid-19, motivou o confinamento dos bombeiros que estiveram ‘em contacto’ com o paciente e com a ambulância onde o mesmo foi transportado.

O suspeito de poder ter contraído a doença coronavírus, residente na Freguesia de Campanário, foi inicialmente encaminhado para as urgências da Ribeira Brava na ambulância dos bombeiros sedeados na Ribeira Brava. Só quando o paciente recebeu assistência médica no Centro de Saúde é que lhe terá sido diagnosticados sintomas da possível infecção. A suspeita obrigou ao confinamento imediato dos bombeiros envolvidos, tendo sido chamada a ambulância da Covid e a EMIR, que compareceram no Centro de Saúde da Ribeira Brava já perto do final da noite desta sexta-feira.

Os bombeiros isolados aguardavam com natural expectativa e ansiedade o resultado dos testes para despiste da Covid.19.