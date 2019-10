“Ciência itinerante” do Centro de Química da Madeira chega a todos os concelhos

O secretário regional da Educação desafiou esta manhã o Centro de Química da Madeira (CQM) a estender o projecto Bridging the Gap® a outras escolas da Região. O governante considera que esta acção é um bom exemplo da “ciência itinerante” que os investigadores da UMa realizam, “na certeza que é por aqui que criamos as condições para a formação das novas gerações” de alunos, disse o tutelar da pasta da educação.

As palavras decorreram na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol que acolhe a iniciativa numa tentativa aproximar os discentes da disciplina. Jorge Carvalho aproveitou para desmistificar conceitos e contextos normais, os cientistas não são pessoas estranhas, antes pelo contrário, entendendo que, “quanto mais for o manancial de informação e de capacitação melhor será o processo decisório” da comunidade estudantil.

Por seu turno, o coordenador do CQM destacou que o projecto piloto serve para divulgar o bom serviço que esta unidade de investigação promove anunciando que todos os municípios vão receber esta iniciativa, no entanto os estabelecimentos de ensino devem mostrar interesse.