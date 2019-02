Ciclo de formação da CMF dedicado à Reabilitação Urbana começa esta segunda-feira com casa cheia

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, ao longo do mês de Fevereiro, nos Paços do Concelho, um ciclo formativo de quatro módulos sobre Reabilitação Urbana, em parceria com a Ordem dos Arquitectos – Delegação da Madeira, no âmbito do Acordo de Colaboração ‘Abre Portas’.

O ciclo formativo tem início esta segunda-feira, dia 11 de Fevereiro, pelas 14 horas, com a investigadora Rosário Veiga a ministrar o módulo dedicado à ‘Reabilitação das fachadas no contexto da Reabilitação Urbana’. O vereador Bruno Martins, que tutela esta área no Funchal, fará a sessão de abertura, na Sala da Assembleia Municipal.

No dia 18 de Fevereiro, na segunda-feira seguinte, o arquitecto Filipe Borges de Macedo abordará o tema da ‘Reabilitação a custos controlados’, a partir das 9 horas. Finalmente, na última segunda-feira do mês, a 25 de Fevereiro, a professora Dulce Lopes irá debater, pelas 9 horas, ‘A Concretização da Reabilitação Urbana em Portugal’, sendo que, da parte da tarde (14 horas), o encerramento deste ciclo ficará a cargo do arquitecto Rui Campos Matos, com o tema ‘Quintas Madeirenses – especificidades e formas de intervenção’.

A iniciativa é de entrada livre, mas tem registado uma elevada adesão, tendo já ultrapassado a centena de inscritos, pelo que a Autarquia pede aos últimos interessados que procedam à inscrição é obrigatória, através do link.