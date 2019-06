Chuva teima em ameaçar

Há chuva no horizonte, vento de saída e nuvens que teimam em ficar. Assim se resume o dia de hoje em termos de previsões meteorológicas. Instituto Português do Mar e da Atmosfera antecipa períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até final da manhã.

Para o Funchal a previsão é semelhante, com períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento em geral fraco do quadrante Oeste e 24ºC de máxima. Hoje ao contrário do habitual, o Porto Santo terá temperatura máxima mais elevada do que o Funchal. Será de 25ºC.

Aos 25ºC chega nesta terça-feira também Machico. Com 24ºC estarão hoje Porto Moniz, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Caniçal, Santana e Ponta do Sol; com 23ºC a Ponta do Pargo. A localidade com o valor mais alto é São Vicente, com 26ºC previstos na parte mais quente do dia.

No mar, a água está nos 21ºC. O IPMA aponta para ondas de Noroeste com 1 a 2 metros a Norte e de Sudoeste com 1 a 2 metros na costa Sul.

Hoje a Madeira e o Porto Santo estão com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta. Estão no nível 10, numa escala de máximo 11.

O Porto Santo está com risco muito elevado de incêndio.