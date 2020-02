Chuva, mais frio e vento até 85 km/h nas montanhas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera também emitiu um aviso para agitação marítima na costa Norte e para o Porto Santo, em vigor até às 9 horas de amanhã, dando conta também que as ondas serão de Noroeste com 4 a 5 metros de altura, mudando de direcção e tornando-se de Norte e diminuindo para 3 a 4 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas de Sueste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água mantém-se nos 19ºC.

Quanto às restantes previsões para hoje, o IPMA diz que será um dia com céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, em especial nas vertentes Norte e terras altas, passando a regime de aguaceiros fracos a partir do início da tarde. O vento será moderado a forte (25 a 40 km/h) de Nordeste, com rajadas até 65 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, sendo forte (40 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 85 km/h. É esperada pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal, conte com céu geralmente muito nublado e com a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca até ao início da tarde. O vento por cá não motiva preocupações, vai soprar até 30 km/h, de Nordeste. Aqui também os termómetros deverão mostrar uma ligeira descida da temperatura máxima, que no Funchal será de 21ºC. A mínima hoje será de 15ºC.

No Porto Santo, na parte mais quente do dia conte com 19ºC, na mais fria com 15ºC também. Em Câmara de Lobos, os valores vão oscilar entre os 16ºC e os 22ºC; no Lugar de Baixo entre os 16ºC e os 21ºC. Aos 19ºC chegam o Caniçal, Machico, Santa Cruz e São Vicente, os dois primeiros com 15ºC de mínima, Santa Cruz com 16ºC e São Vicente com 12ºC. Ponta do Pargo tem como valores de referência 14ºC-20ºC e Porto Moniz 15ºC-20ºC. Santana desce aos 13ºC na parte mais fria do dia e sobe aos 18ºC quando o sol mais aquecer.