A chuva copiosa que se tem feito sentir esta tarde com particular intensidade na zona leste, já atingiu, nas últimas horas, valor de aviso laranja no Aeroporto Internacional da Madeira, em Santa Cruz, onde em pouco mais de 3 horas acumulou 41 litros por metro quadrado.

Chuva que também atingiu na última hora valor de aviso amarelo no Caniçal/Ponta de São Lourenço (12,5 mm/1h) e no Funchal/Observatório (10,5 mm/1h).